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十三玉　沈水　伽羅《数珠》36g 香木　沈香　仏具　お香　茶道具　ベトナム産
商品番号 N94991339272
商品名

十三玉　沈水　伽羅《数珠》36g 香木　沈香　仏具　お香　茶道具　ベトナム産
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 13,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

十三玉　沈水　伽羅《数珠》36g歴史あるお品を大切に保管してまいりました。油分の多い良い香木です伽羅はgあたり1万以上で取引されております。・画像や説明文を重視して頂きまして充分ご検討の上、個々の責任においてご入札下さい。・値下げに関しましてはできるだけ対応させていただきたく思います。お気軽にコメント下さい。・以上説明文をよく読んで頂いた方のみ入札してください。よろしくお願いします。#香木##伽羅#白檀#骨董#古美術#聞香#香炉#組香
http://narcologia.ru/goods/financier596960.html
http://narcologia.ru/goods/capitation181308.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce671855.html
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