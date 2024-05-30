十三玉 沈水 伽羅《数珠》36g 香木 沈香 仏具 お香 茶道具 ベトナム産 ...

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十三玉 沈水 伽羅《数珠》36g歴史あるお品を大切に保管してまいりました。油分の多い良い香木です伽羅はgあたり1万以上で取引されております。・画像や説明文を重視して頂きまして充分ご検討の上、個々の責任においてご入札下さい。・値下げに関しましてはできるだけ対応させていただきたく思います。お気軽にコメント下さい。・以上説明文をよく読んで頂いた方のみ入札してください。よろしくお願いします。#香木##伽羅#白檀#骨董#古美術#聞香#香炉#組香