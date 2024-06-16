エアリービューティーポール

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商品詳細
2023.6に購入ディノスのみでの販売のようです。エアーの力で肩甲骨周り、お腹まわりをごろっと横になりながら、自動でストレッチしていきます。背筋に沿って、圧がかかり大の字になって横になってるだけです。初めは、テレビ見ながら横になり何度もやったりしてました。今は充電しながら、置いたままの状態が続き、もったいないので、使ってみたい方がいたらと思い出品します。値下げ交渉は、お断りします。種別···骨盤、姿勢矯正クッション、チェア
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