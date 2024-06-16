プテロ ARエッセンス ヘアトニック 500ml詰め替え フーチェ ...

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商品詳細
プテロ ARエッセンスプラス詰替 500ml定価¥10,450税込美しい髪と頭皮のための、男女を問わずお使い頂ける頭皮用保湿ケアエッセンス。ハリのある健康な毛髪を育てます。新品未使用！コメント無しの購入大歓迎です！複数購入の場合、お値引き可能です。宜しくお願い致します！
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