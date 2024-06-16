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プテロ　ARエッセンス　ヘアトニック　500ml詰め替え　フーチェ
商品番号 W53725235827
商品名

プテロ　ARエッセンス　ヘアトニック　500ml詰め替え　フーチェ
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プテロ　ARエッセンスプラス詰替　500ml定価¥10,450税込美しい髪と頭皮のための、男女を問わずお使い頂ける頭皮用保湿ケアエッセンス。ハリのある健康な毛髪を育てます。新品未使用！コメント無しの購入大歓迎です！複数購入の場合、お値引き可能です。宜しくお願い致します！
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