バラ売り可！鉄分不足解消！レピール豆鉄3セット

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商品詳細
レピールまめ鉄 LepeelOrganics45g3袋おまとめセットスプーンはつきません。バラ売り価格 1袋 6500円コメント下さい。コーヒー、ヨーグルト、お味噌汁に混ぜても大丈夫です！☆鉄分が不足しがちなお子さまへいかがですか？☆鉄不足の女性を救うために生まれたフェリチン鉄のサプリメント。☆女性は体内に存在するフェリチンが少ない傾向にあり、鉄不足になりやすいですが、フェリチン鉄を摂取することで効率よく鉄分補給ができます。☆鉄、鉄分の不足を補うためには、吸収効率まで考えるとサプリメントが有効です。☆ヘム鉄が家畜の血剤から生成される動物性であるのに対して、フェリチン鉄は大豆から生成されています。賞味期限2025年4月健康食品種類栄養調整食品性別/子供ユニセックス（キッズ）#レピールまめ鉄 #LepeelOrganics#45g#鉄分サプリ#ヴィーガンサプリサプリメント形状···粉末健康食品種類···栄養調整食品
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