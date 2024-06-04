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美品アナスイミニ　ウィンドブレーカー　リバーシブル
商品番号 T81480590327
商品名

美品アナスイミニ　ウィンドブレーカー　リバーシブル
ブランド名 アナスイミニ
特別価格 税込 2,713 円
在庫状況 あり

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商品詳細

短期値下げしましたアナスイミニリバーシブルのウィンドブレーカーです数回だけの着用　クリーニング済みLLサイズ150位かな？と思いますシミ汚れもなく、保管の皺は多少ありますが、あまり着用していないので綺麗な状態ですフードは未使用です撮影の為に付けました無地の方は薄いパープル花柄の方も可愛いです美品ですが、家庭内保管と、中古にご理解下さいプロフィールお読み下さいカラー···パープルフード···フードあり（取外し可）
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