美品アナスイミニ　ウィンドブレーカー　リバーシブル

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商品詳細
短期値下げしましたアナスイミニリバーシブルのウィンドブレーカーです数回だけの着用 クリーニング済みLLサイズ150位かな？と思いますシミ汚れもなく、保管の皺は多少ありますが、あまり着用していないので綺麗な状態ですフードは未使用です撮影の為に付けました無地の方は薄いパープル花柄の方も可愛いです美品ですが、家庭内保管と、中古にご理解下さいプロフィールお読み下さいカラー···パープルフード···フードあり（取外し可）
http://narcologia.ru/goods/stepchild151052.html
http://narcologia.ru/goods/stage942997.html
http://narcologia.ru/goods/diamond102058.html
アナスイミニ リバーシブルブルゾン
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