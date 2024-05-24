EARTHMAGIC シルキーパーカー 140

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商品詳細
数回着用致しましたが全体的に美品です♡size140全体的に美品ですが、自宅保管なのと子供が着用した物ですのでご理解頂ける方のみお願い致しますm(*__)mお値下げ不可❌他でも出品しておりますのでご購入前にはプロフィールを読んで頂き、コメントからお願い致しますm(*__)m他にもEARTHMAGIC出品中です♡#EARTHMAGIC#パーカー#ジャケット#ブルゾン#シルキーファー#アウター#アースマジック季節感···秋季節感···秋、冬
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