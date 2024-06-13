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MIZUNO製 ソフトバンクホークス ユニフォーム シャツ ウェア 野球 グッズ
商品番号 A55989659903
商品名

MIZUNO製 ソフトバンクホークス ユニフォーム シャツ ウェア 野球 グッズ
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 2,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ表記M身幅55着丈71人気のソフトバンクホークスユニフォームシャツカラーは黒ブラックほどよくゆるめのシルエットシンプルで合わせやすく、どんなスタイルのコーデにも使えます。この機会に是非いかがでしょうか？状態→全体的に状態良好です。福岡ミズノ選手レプリカSoftbankジャージビジタートレンドのアウトドアスタイル、adidasスウェットトレーナーパーカーコーデュロイパンツTシャツナイロンコーチジャケットキャップやNIKEスキニージョガーデニムパンツスニーカーなどと合わせてのスポーツMIXスタイルなどにもオススメです。90sなどビンテージ古着MIXやストリート個性派ファッション個性的でオシャレが好きな方にもオススメです。ユニセックスで着用できると思います。女性がビッグシルエットやオーバーサイズで着ても可愛いと思います。念のため神経質な方はご購入をお控えください。よろしくお願いいたします。
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