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ポリツアーストライク yonex poly tour strike 1.25
商品番号 C11246887555
商品名

ポリツアーストライク yonex poly tour strike 1.25
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ガット用途···硬式6-7張りの分が残っています
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