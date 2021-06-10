オランダ代表ユニフォーム

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オランダ代表2004アウェーレプリカユニフォームです。使用感はあります。目立った汚れ大きなダメージなどは、無いと思いますが 一度人の手に渡った古着として「やや汚れあり」にしています。ご理解いただける方のみご購入ください✅カラー：ホワイト✅サイズ：M✅身幅：53cm✅着丈：70cm✳️素人採寸なので多少の誤差はご容赦下さい。送料は出品者が負担いたします。基本ネコポス便で当日または翌日発送いたします。仕事などの事情で発送出来ない場合連絡します。ご購入様の個人情報も開示されませんので プライバシーなどご安心してご購入ください ご覧いただきありがとうこざいます。サッカー フットサル 野球 バスケット バレー ラグビー テニス バトミントン 陸上 マラソン スイムなどなど ユニフォーム プラシャツ Tシャツ ジャージ インナー ソックス スウェット シューズ パンツ などスポーツ用品を出品しております。ご不明点がございましたらコメントください お値下げの場合には「〇〇円購入希望」とコメント下さい フォロー割引きやってます。よろしくお願いいたします。コチラ‥‥‥‥#カンナナ ☆☆☆☆☆☆