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オランダ代表ユニフォーム
商品番号 N16585932254
商品名

オランダ代表ユニフォーム
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オランダ代表2004アウェーレプリカユニフォームです。使用感はあります。目立った汚れ大きなダメージなどは、無いと思いますが　一度人の手に渡った古着として「やや汚れあり」にしています。ご理解いただける方のみご購入ください✅カラー：ホワイト✅サイズ：M✅身幅：53cm✅着丈：70cm✳️素人採寸なので多少の誤差はご容赦下さい。送料は出品者が負担いたします。基本ネコポス便で当日または翌日発送いたします。仕事などの事情で発送出来ない場合連絡します。ご購入様の個人情報も開示されませんので　プライバシーなどご安心してご購入ください　ご覧いただきありがとうこざいます。サッカー　フットサル　野球　バスケット　バレー　ラグビー　テニス　バトミントン　陸上　マラソン　スイムなどなど　ユニフォーム　プラシャツ　Tシャツ　ジャージ　インナー　ソックス　スウェット　シューズ　パンツ　などスポーツ用品を出品しております。ご不明点がございましたらコメントください　お値下げの場合には「〇〇円購入希望」とコメント下さい　フォロー割引きやってます。よろしくお願いいたします。コチラ‥‥‥‥#カンナナ　☆☆☆☆☆☆
http://narcologia.ru/goods/ambassador224506.html
http://narcologia.ru/goods/cotton119861.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture870041.html
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