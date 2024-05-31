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貴重 1980年代昭和レトロ物 アディダス キーパー用 ウェアユニフォーム
商品番号 W92669851527
商品名

貴重 1980年代昭和レトロ物 アディダス キーパー用 ウェアユニフォーム
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,729 円
在庫状況 あり

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商品詳細

40年前、原宿にあったスポーツショップKAMOで購入しました。補欠だったのでほとんど使用していません。平おきで着丈70cm身幅46cmadidas※古着につきNCNRでお願いします。※値段交渉応じません。
http://narcologia.ru/goods/manufacture984141.html
http://narcologia.ru/goods/passivity243083.html
http://narcologia.ru/goods/encourage119872.html
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