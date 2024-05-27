ハローキティ　ラケットバッグ

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商品詳細
20年以上前に大会の景品で頂いた物です。恐らく今では手に入らないものかな？と思います。未使用品ですが、長年自宅保管していた為、汚れがあります。写真でご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/injure847167.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement983299.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei733371.html
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