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ダブルアニバーサリーレプリカユニフォーム／福岡ソフトバンクホークス　L
商品番号 E95350219319
商品名

ダブルアニバーサリーレプリカユニフォーム／福岡ソフトバンクホークス　L
ブランド名 Evital
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···福岡ソフトバンクホークス種類···ユニフォーム種類...レプリカユニフォームサイズ…Lダブルアニバーサリー記念ユニフォームドーム30周年と球団創設85周年記念ユニフォームです。新品未使用品です。折りたたんで、クリックポスト(追跡あり郵便)にて発送予定です。
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