ダブルアニバーサリーレプリカユニフォーム／福岡ソフトバンクホークス　L

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商品詳細
野球チーム···福岡ソフトバンクホークス種類···ユニフォーム種類...レプリカユニフォームサイズ…Lダブルアニバーサリー記念ユニフォームドーム30周年と球団創設85周年記念ユニフォームです。新品未使用品です。折りたたんで、クリックポスト(追跡あり郵便)にて発送予定です。
http://narcologia.ru/goods/Taipei669171.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic755312.html
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