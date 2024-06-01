ヨネックス　パワークッションフュージョンレブ5メンGC

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商品詳細
ヨネックステニスシューズパワークッション フュージョンレブ5メンGCホワイトSHTF5MGC26.5購入し試し履きをした所、大きすぎた為、買い替えました！ニューモデル探していた方は是非！！
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