【お得な3本セット】トロライン・キャビア単張

【こちらの商品は、テニスストリング（ガット）の商品。CAVIAR単張の116を1本、120を1本、124を1本の合計3本の商品です】---------------------------------------------■「CAVIAR（キャビア）116」の概要CAVIAR/キャビアは、オールコートプレイヤー向けに設計された六角形型のストリング。従来のポリストリングと比較して、スピンを体感できるような設計。「オールコートプレイヤー向け、スピン」に拘った商品。キャビアは「日本人が好きな衝撃感の抑えられた打感」が特徴。キャビアの方が全体的に衝撃感が少ないので、ジュニア選手や柔らかいポリが好きな方に使って欲しいストリングです。※120ゲージより「柔らかい打球感」を体感が出来るストリングです。【商品概要】•素材：ポリ•ゲージ：18/116mm•長さ：13.4M•カラー：YELLOW---------------------------------------------■「CAVIAR（キャビア）120」の概要116同様、オールコートプレイヤー向けに設計された六角形型のストリング。「オールコートプレイヤー向け、スピン」に拘った商品。キャビアは「日本人が好きな衝撃感の抑えられた打感」が特徴。キャビアの方が全体的に衝撃感が少ないので、ジュニア選手や柔らかいポリが好きな方に使って欲しいストリングです。【商品概要】•素材：ポリ•ゲージ：17/120mm•長さ：13.4M•カラー：YELLOW---------------------------------------------■「CAVIAR（キャビア）124」の概要オールコートプレイヤー向けに設計された六角形型のストリング。従来のポリストリングと比較して、スピンを体感できるような設計。ゲージ120のキャビアより124は、より打球感を体感出来る作りになっています。【商品概要】•素材：ポリ•ゲージ：16L/1.24mm•長さ：13.4M•カラー：YELLOW



【単張】CAVIAR（キャビア）120／テニスストリング



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