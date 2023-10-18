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ジャスティックプロシード　ダブルR450MAX　ドライバーヘッド　ゴルフ
商品番号 I58099715146
商品名

ジャスティックプロシード　ダブルR450MAX　ドライバーヘッド　ゴルフ
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 12,642 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャスティックプロシードのドライバーヘッドになります。型式　ジャスティックプロシード　ダブルR450MAX・ロフト10.5°・ヘッド重量　198gスリーブ込みで・ヘッドカバー付き・スリーブ付き使用が数回ありますので少し小傷等ありますが、全体的に状態は綺麗です。自宅保管ですのでご理解ある方でよろしくお願い致します！#プロシード#ジャスティックプロシード#ダブルR450MAX#ダブル#ヘッド#ドライバー#ドライバーヘッド#ゴルフ他にも色々出品してますのでよろしければご覧ください！#ホリ出品一覧#ホリゴルフ出品一覧種類···ヘッド
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