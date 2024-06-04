ウィルソン『Team』テニスラケットバッグ

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商品詳細
高校時代の練習試合の時しか使用していない為、綺麗な状態です。ネオンイエロー×ブラックラケット最大6本まで収納可能です。サイズ：長さ76cm×奥行23cm×高さ35cmこちらの商品は生産終了している為、現在入手困難です。
http://narcologia.ru/goods/Stanford120273.html
http://narcologia.ru/goods/pompous773223.html
http://narcologia.ru/goods/calling184850.html
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