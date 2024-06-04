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ウィルソン『Team』テニスラケットバッグ
商品番号 S63741722945
商品名

ウィルソン『Team』テニスラケットバッグ
ブランド名 ウィルソン
特別価格 税込 1,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高校時代の練習試合の時しか使用していない為、綺麗な状態です。ネオンイエロー×ブラックラケット最大6本まで収納可能です。サイズ：長さ76cm×奥行23cm×高さ35cmこちらの商品は生産終了している為、現在入手困難です。
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