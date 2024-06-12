PUMA ベンチコート

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商品詳細
色…ネイビー購入価格…およそ8000〜9000円サイズ…Ｌ着丈…121.5cm身幅…61.5cm肩幅…50cm袖丈…63cm最後の写真のように、折り畳んでケースに入れることでコンパクトに収納できます！目立つ汚れ等なく、比較的綺麗な状態です。
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