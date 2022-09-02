バレンティン56号記念ポスター(画材ボード加工品)

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商品詳細
ジャンル（スポーツ選手）...野球バレンティン選手の56号決めた時にスポニチの通販で買った物。その当時から部屋に飾ってあったので色褪せ有ります。
http://narcologia.ru/goods/ordering810979.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate899248.html
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