アディダス　Barricade （テニスシューズ/オムニ クレー）27.0cm

adidas（アディダス）Barricadeバリケード（テニス/テニスシューズ/オムニ・クレーコート用/砂入り人工芝/スポーツ/靴/男性用/メンズ）27.0cm砂入り人工芝やクレーコートでオールコートのシューズを使ってる方も多いんじゃないでしょうか？安定感に欠けませんか？使用に伴う擦れがあります。画像4枚目。しかし、ソールはまだまだすり減っていません。十分使えます。いままで、テニスシューズはコートに関係なく一足という方！、ぜひサーフェスに応じたシューズ選びをしてみて下さい。プレーの質が変わるはずです!洗浄のうえ、アルコール消毒してありますので安心してお使いください。インソールは外しました。ご自身に合うインソールを入れてください。パフォーマンスがかわりますよ。オムニ用のシューズを試してみたい方、是非。対応コート···オムニ・クレー兼用サイズ···27cm



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