阪神タイガース　キッズ　リュック　ショルダー

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阪神タイガースキッズリュック 3種類×各2つエナメルショルダー 1種類×2つ写真1枚目が出品内容です。写真2～5枚目が個別の写真です。きょうだい等でお揃いでの使用にいかがでしょうか。全て未開封自宅保管品です。ご理解の上ご購入ください。