パリサンジェルマン（PSG）2016-17シーズン　ユニフォーム

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商品詳細
【値下げしました！】パリサンジェルマンの2016-17シーズンのホームユニフォームです。数年前に購入したのですが着用機会がないため出品いたしました。タグも切っておらず新品未使用となっております。サイズ Sサイズ着丈 約65cm身幅 約45cmタンスにて保管しておりました。またペットは飼っておらず、喫煙もしていません。あくまでも中古品であることをご理解いただきご検討のほどよろしくお願いいたします。#NIKE#ナイキ#PSG#パリサンジェルマン#ユニフォーム
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