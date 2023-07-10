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パリサンジェルマン（PSG）2016-17シーズン　ユニフォーム
商品番号 K62637868755
商品名

パリサンジェルマン（PSG）2016-17シーズン　ユニフォーム
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,692 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【値下げしました！】パリサンジェルマンの2016-17シーズンのホームユニフォームです。数年前に購入したのですが着用機会がないため出品いたしました。タグも切っておらず新品未使用となっております。サイズ　Sサイズ着丈　約65cm身幅　約45cmタンスにて保管しておりました。またペットは飼っておらず、喫煙もしていません。あくまでも中古品であることをご理解いただきご検討のほどよろしくお願いいたします。#NIKE#ナイキ#PSG#パリサンジェルマン#ユニフォーム
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