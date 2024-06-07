セット adidas TAN DNA ADVジャージー サッカー

同ブランド、類似、関連商品多数あり^^↓↓クリック ↓↓#ブー即購入OKですアディダス#ブー即購入OKですスポーツ■商品名■adidas（アディダス）TANDNAADVジャージーサッカートレーニングウェアJJW37-GI4591GI4591：チームNVYBLUJ/oサイズXL2セット■説明■アディダス、半袖プラクティスシャツ。フットボールの伝統と、現代のストリートカルチャーを融合させ、新たなスタイルを紡いでいく「TANGO」。カモフラージュプリントがユニークな半袖シャツ。素材：ジャガード品質：ポリエステル100％カラー：チームネイビーブルーモデル：2020年秋冬TANDNAADVジャージーサッカートレーニングウェアJJW37-GI4591GI4591：チームNVYBLUJ/Oサイズペアでいかがでしょうか^_^■商品状態■小さなほつれございますが使用感はほとんどございません。セット販売のためバラ売りのご相談はご遠慮下さい。■サイズ■2枚共にXLサイズOサイズ着丈cm、肩幅cm、身幅cm、袖丈cm、袖口cm■素人採寸の為若干の誤差があると思いますがご了承下さい。■カラー■■関連ワード■ナイキアディダスアンブロデサントPUMAリーボックシュプリームオフホワイト総柄マルチカラートレーニングジムワーク ランニング サッカー ナイトラン 野球 バスケフットサル フットボールFCRBブリストルカラー···ブルー丈···半袖サイズ···XL(LL)種類···シャツ



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