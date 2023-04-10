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商品詳細
新品未使用アディダスadidasサッカー日本代表トラベルフーディサイズXLチェスト97〜100定価7,700円（税込）発送はゆうゆう⇔らくらく（どちらも匿名発送）に変更する場合がございます。商品番号：AD381EU68520ブランド商品番号：Q2174HD8929色：ハイレゾブルー（HD8929）素材：フレンチテリーシーズン：2022年秋冬サッカー日本代表・サムライブルーの2022年モデルのトラベルパーカー。重い優勝カップを持ち帰ることができるようになるためには、世界を飛び回らなければならない。飛行機やバスの中で選手たちが快適に過ごせるようにデザイン。ORIGAMIをコンセプトに開発されたユニフォームの独特なルックスにインスピレーションを受けている。才能あふれるチームをこのウェアで応援しよう。ソフトなフレンチテリーの生地と、吸湿性を発揮するAEROREADYテクノロジーの組み合わせが、快適な着心地をもたらす。プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みの一つをカタチにした、リサイクル素材を60%以上使用したアイテム。サッカーフットサル日本代表ジムランニングトレーニングジャージートレーニングウェアトレーニングジャージー
http://narcologia.ru/goods/conception153157.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic738712.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring2496.html
新品未使用 サッカー 日本代表 トラベルフーディ XLサイズ
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