村田修一　直筆サインボール　巨人　ジャイアンツ　横浜　栃木ゴールデンブレーブス

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商品詳細
※ケースは付きません。村田修一さんの直筆サインボールです。巨人のコーチ時代に、ご本人からいただきました。UVカット機能付きのケースで保管していました。※ケースは付きません。ボールのみエアキャップで梱包してお送りします。#ジャイアンツ#ベイスターズ
http://narcologia.ru/goods/pompous248623.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect488070.html
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