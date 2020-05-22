【未着用】V・ファーレン長崎【S】 2013年 ユニフォーム　アウェイ

V・ファーレン長崎J2リーグ昇格時 2013年ユニフォーム右袖：Jリーグ20周年左袖：岩崎本舗戦隊ヒーローのようで格好良いデザインです！【未着用】ブランド：PENALTYサイズ：Sサイズ（身幅52cm・着丈67cm）カラー：白素材：ポリエステル100%お値下げ不可即購入OKです。自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。リーグ...J2種類...レプリカユニフォーム



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