⚠️最終値下げ 千葉ロッテマリーンズ 佐々木朗希 ユニフォーム サイズO

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商品詳細
種類···レプリカユニフォーム野球チーム···千葉ロッテマリーンズ購入したばかりのものです。一度開封し、サイズの確認のために試着しましたが、サイズが合わないと感じたため出品します。サイズはOです。女性はダボッと着用でき、男性は通常通りのサイズだと思います。売り切りたいためよろしくお願いします。コメント気軽によろしくお願いします
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