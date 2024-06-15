⚠️最終値下げ 千葉ロッテマリーンズ 佐々木朗希 ユニフォーム サイズO

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種類···レプリカユニフォーム野球チーム···千葉ロッテマリーンズ購入したばかりのものです。一度開封し、サイズの確認のために試着しましたが、サイズが合わないと感じたため出品します。サイズはOです。女性はダボッと着用でき、男性は通常通りのサイズだと思います。売り切りたいためよろしくお願いします。コメント気軽によろしくお願いします