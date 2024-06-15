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商品詳細
カラー···ブラック丈···半袖チーム名/国外···パリ・サンジェルマンFCサイズ···Lフリマアプリでの購入です。デザインが気に入り購入しましたが自分には大きいので出品致します。海外インポート製品で正規品ではないと思いますので神経質な方は御遠慮下さい。着れないという訳ではないので値下げ交渉は御遠慮下さいm(__)m着丈73cm身幅53cm素人採寸ですので若干の誤差はご了承くださいm(__)m
http://narcologia.ru/goods/recommended286590.html
http://narcologia.ru/goods/composite327554.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador891906.html
パリ・サンジェルマン×NIKE ジョーダン プレマッチユニフォーム
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