大谷翔平の来季完全復活を！メジャーで大活躍！WBC2023大谷選手満喫セット

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商品詳細
MVP！#大谷選手#WBC2023缶バッチ＆#アクリルスタンド＆ステッカー出演話題CMリポソームアドバンストお試し4回分東京ドーム土日観戦時に購入したガチャ商品です。ジャンル（スポーツ選手）···野球グッズ種別···その他サイン有無···無し#LosAngelesAngels3年連続チームMVP略称:#LAA#大谷翔平 #WBC#侍JAPAN#メジャーリーガー野球チーム···野球日本代表
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