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大谷翔平の来季完全復活を！メジャーで大活躍！WBC2023大谷選手満喫セット
商品番号 G22298201539
商品名

大谷翔平の来季完全復活を！メジャーで大活躍！WBC2023大谷選手満喫セット
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 5,586 円
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商品詳細

MVP！#大谷選手#WBC2023缶バッチ＆#アクリルスタンド＆ステッカー出演話題CMリポソームアドバンストお試し4回分東京ドーム土日観戦時に購入したガチャ商品です。ジャンル（スポーツ選手）···野球グッズ種別···その他サイン有無···無し#LosAngelesAngels3年連続チームMVP略称:#LAA#大谷翔平　#WBC#侍JAPAN#メジャーリーガー野球チーム···野球日本代表
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