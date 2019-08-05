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【限定品】イーグルス 田中和基 新人王獲得記念ユニフォームチップフォトパネル
商品番号 I41190679919
商品名

【限定品】イーグルス 田中和基 新人王獲得記念ユニフォームチップフォトパネル
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入意思のない値下げ待ちのいいね不要❌即購入可◎その他にも楽天イーグルスのグッズ、田中和基選手のグッズをたくさん出品中ですので、よろしければご覧ください★まとめ買いは多少のお値引きします。ご覧いただきありがとうございます。楽天イーグルス田中和基新人王獲得記念ユニフォームチップフォトパネル新人王記念グッズとして250個限定で販売されたものです。定価15000円写真撮影の為、開封しましたが未使用品になります。No.部分は●で隠しております。暗所で箱に入れて保管しておりました。未使用品ですが、初期キズ等がある場合があります。※一度人の手に渡っているものなので、少しでも気になる方、神経質な方はご遠慮ください。ジャンル（スポーツ選手）···野球野球チーム···東北楽天ゴールデンイーグルス
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