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ソフトテニス ラケット ジオブレイク50S リミテッド
商品番号 F51131871034
商品名

ソフトテニス ラケット ジオブレイク50S リミテッド
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソフトテニス　ジオブレイク50sシミテッド仕様です。購入し、数回使用しましたが、使用感が合わなかったため出品しました。使用回数は5回ほど。ガットはミクロパワーをテンション27で貼っています。購入時に付属していたラケットケースもお付けします。カラー:オーシャンサイズ:UL1フェイス面積:90平方インチ長さ:695mm(5mmlonger)素材:高強度カーボン+リアクトレジン+Namd+バイブスレーヤーカーボン+VMD部門名:ユニセックス大人#ヨネックス#YONEX#ソフトテニス#ラケット#ジオブレイク#ジオブレイク50s
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