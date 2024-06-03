ソフトテニス ラケット ジオブレイク50S リミテッド

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商品詳細
ソフトテニス ジオブレイク50sシミテッド仕様です。購入し、数回使用しましたが、使用感が合わなかったため出品しました。使用回数は5回ほど。ガットはミクロパワーをテンション27で貼っています。購入時に付属していたラケットケースもお付けします。カラー:オーシャンサイズ:UL1フェイス面積:90平方インチ長さ:695mm(5mmlonger)素材:高強度カーボン+リアクトレジン+Namd+バイブスレーヤーカーボン+VMD部門名:ユニセックス大人#ヨネックス#YONEX#ソフトテニス#ラケット#ジオブレイク#ジオブレイク50s
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【ソフトテニスステッカー付き】フレームのみ ソフトテニス ラケット ヨネックス ジオブレイク50S リミテッド GEO50SL ストローク重視モデル 後衛向け 日本製
ヨネックス(YONEX)ジオブレイク50VSリミテッド (591)オーシャン / GEO50VSL-591
ヨネックス ジオブレイク50Sリミテッド 2022 GEOBREAK50SL オーシャン(591) GEO50SL ソフトテニスラケット 軟式テニス YONEX 後衛 ストローク 限定モデル
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ジオブレイク50S LIMITED-
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