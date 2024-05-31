フォーティーン TC544 フォージドアイアン 5〜P

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商品詳細
フォーティーンTC544フォージドアイアン5〜Pの出品です。2023年7月に楽天で中古のNランク（未使用品）を発見、2016年モデルの未使用品は、今後ほぼ出会うことはないと思い衝動買いしましたが、自分にはシャフトが合わなかったため出品します。練習場で２回使用しただけの美品です。目視で確認できる範囲で、傷等はなく、未使用に近いと思います。【商品概要】フォーティーンTC544フォージドアイアン5〜P 6本セットシャフト NSPRO950GHHTフレックス R５番 ロフト23度 長さ39インチ 重量386g バランスC9.5グリップ フォーティーン純正迅速丁寧な対応を心がけています。よろしくお願いします。種類...アイアン利き手...右クラブ本数...〜9本キャディバッグ有無...キャディバックなし(クラブのみ)
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