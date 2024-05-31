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フォーティーン TC544 フォージドアイアン 5〜P
商品番号 A24224443889
商品名

フォーティーン TC544 フォージドアイアン 5〜P
ブランド名 フォーティーン
特別価格 税込 19,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フォーティーンTC544フォージドアイアン5〜Pの出品です。2023年7月に楽天で中古のNランク（未使用品）を発見、2016年モデルの未使用品は、今後ほぼ出会うことはないと思い衝動買いしましたが、自分にはシャフトが合わなかったため出品します。練習場で２回使用しただけの美品です。目視で確認できる範囲で、傷等はなく、未使用に近いと思います。【商品概要】フォーティーンTC544フォージドアイアン5〜P　6本セットシャフト　NSPRO950GHHTフレックス　R５番　ロフト23度　長さ39インチ　重量386g　バランスC9.5グリップ　フォーティーン純正迅速丁寧な対応を心がけています。よろしくお願いします。種類...アイアン利き手...右クラブ本数...〜9本キャディバッグ有無...キャディバックなし(クラブのみ)
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