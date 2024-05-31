ほぼ未使用　キャロウェイ　パラダイム　7番ユーティリティ 30° Zelos7

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2023年8月購入品です。練習数球打った程度のほぼ未使用品です。ラウンド未使用となります。キャロウェイパラダイムmaxfast7番ユーティリティロフト30°キャロウェイパラダイムマックスファストユーティリティシャフトカスタムN.S.PROZELOS7HYBRIDスチールシャフトヘッドカバー付き。◇ライを選ばず振り抜ける攻めの計量設計◇A.I.フラッシュフェース:着弾地点のブレ幅も抑える新アルゴリズムを採用。◇タングステン・スピード・カートリッジ:高い打ち出しと適切なスピン量、ボールスピードの向上へ導くウェイト設計。◇ジェイルブレイクテクノロジー:フェースカップの際までしっかりとたわませる専用形状のジェイルブレイクカットウェーブソール:深く大きく掘られた2つの溝が、逆目やベアグランドなど、厳しいライでも抜けの良さを発揮。◇455フェースカップ:高強度455スチールを採用し、安定した飛距離を実現。CallowayローグEPICテーラーメイドステルスSIMグローレスリクソンzxTitleistPINGg425g430ゼクシオBRIDGESTONEホンマミズノヤマハフェアウェイウッドハイブリッドレスキューアイアン