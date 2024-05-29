デニムリメイク ショルダーバッグ

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ご覧頂きありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)\"usedデニムでお作りしたショルダーバッグになります·͜·♡✿前面ポケットがポイントです⸜(*ˊᗜˋ*)⸝iPhoneXRがすっぽりはいります。✿長財布も縦でも横にして入ります。ペットボトルなども入る大きさです♡♡✿バックチャーム付き♪̊̈♪̆̈✿太めの調節可能ショルダー♪̊̈♪̆̈✿内ポケットは仕切り付きと無しの2つ♪̊̈♪̆̈サイズ横約20cm縦約23cmマチ8cm※素人採寸の為、多少の誤差はお許し下さい(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)\"※丁寧にお作りしてますが、ハンドメイドなので多少のズレ、二重縫いなどご理解の程宜しくお願い致します(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)\"※何かご質問等ありましたらお声掛け下さい(❁