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084✾︎ ハンドメイド　ヘアゴム2個セット　くるみボタン
商品番号 M14312586619
商品名

084✾︎ ハンドメイド　ヘアゴム2個セット　くるみボタン
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 17,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✾︎くるみボタンヘアゴム2個セット　くるみボタンサイズ:20㎜　ヘアゴムサイズ:直径約4㎝、太さ約2㎜使用(ライトブルー、取り外し可能)✾︎花柄とストライプ柄の生地を使用して作りました。くるみボタンはお子様にも大きすぎないサイズ感です。✾︎くるみボタンの裏側は加工していません。✾︎ハンドメイド品のため左右非対称、接着剤のはみ出し等あるかもしれません。✾︎1つ1つ丁寧にお作りしていますが、素人のハンドメイド品のため、既製品のような強度はありません。無理な力を加えたり、強く引っ張ると破損の可能性がありますので、その際はお手数ですが接着剤等でお直しして、少しでも長くお使いいただけたら嬉しいです。ご理解よろしくお願い致します。✾︎普通郵便で封筒に入れてポスト投函での発送予定です。
http://narcologia.ru/goods/reflector141864.html
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http://narcologia.ru/goods/reflector241964.html
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＊くるみボタンのヘアゴム2個セット＊レース編み＊ハンドメイド＊手編み＊38ミリ＊生成×ブラウン＊
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