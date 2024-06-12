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オランダ　デルフト　大皿
商品番号 P54083100904
商品名

オランダ　デルフト　大皿
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 3,154 円
在庫状況 あり

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商品詳細

壁掛け用紐通し穴あります。飾り皿で直径38程皿の縁から内側7.8センチ程の所にいくつか貫入のような筋がございます。写真6.7.8枚目木箱に皿を入れて、段ボールに養生して発送いたします。皿立ては含みません。種類···皿・鉢
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