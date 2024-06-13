No.648 デニムの耳 フリンジヤーン①

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。oＯo。.:♥:.。oＯo。.:♥:.。oＯo。.:♥1巻約3m在庫3→1→0デニムの耳を染色したフリンジヤーンです。幅は約20mmです糸のほつれがあります。オリジナルタッセルやアクセサリーラッピング他…色々と使って頂けたら嬉しいですこちら2点目からは1点につき30円お値引致しますので、ご購入前にご連絡頂けましたら、おまとめ致します‪ꔛ‬♡‪定形外郵便で発送予定です(保証はございません)追跡付き発送をご希望の方はお気軽にコメント下さい◡̈*.。ご購入後の変更は出来ませんので、あらかじめご了承ください✿...*゜✩*⋆°ෆ*⋆°ஐ*⋆°✩*⋆°ෆ*⋆°ஐ*⋆°✩光の関係で画像と実際の色が少し違う場合があります。ご質問がございましたら、購入前にコメントお願いします購入後の返品クレームお断り致します手染めをしてますので、お洗濯の際の色落ちにはご注意下さい。ハンドメイドですので、あらかじめご了承下さい！#フリンジテープ#変わり糸#手染め糸#糸#素材#ハンドメイド#タッセル#デニムの耳#フリンジヤーン#itory_chou.chou✩*⋆°ෆ*⋆°ஐ*⋆°✩*⋆°ෆ*⋆°ஐ*⋆°✩