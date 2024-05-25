昇降式テーブル　無段階調整　ナチュラルカラー

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あまり使わないので、出品致します。綺麗に使っていたので、目立つ傷や汚れ等はありません(^_^)●カラー ナチュラル●サイズ 60cm×90cm（1番低くした高さは11.5cmで71.5cmまで無段階で昇降出来ます）無段階調整 ナチュラルブラウン 木製 撥水加工 キャスター付き コンパクト収納 インテリア ホワイトカラー 無印 ロウヤ ニトリ 好きな方に