有田焼　哲三郎窯　大皿

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商品詳細
直径27センチ自宅保管してましたので、箱はかなり劣化しています
http://narcologia.ru/goods/message685727.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation314824.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric147845.html
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