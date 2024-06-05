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有田焼　哲三郎窯　大皿
商品番号 M52577395544
商品名

有田焼　哲三郎窯　大皿
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 1,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

直径27センチ自宅保管してましたので、箱はかなり劣化しています
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