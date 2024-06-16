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未使用　九谷焼　茶器揃　青粒　花車　急須　湯呑　7点セット
商品番号 I37861495568
商品名

未使用　九谷焼　茶器揃　青粒　花車　急須　湯呑　7点セット
ブランド名 九谷焼
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

九谷焼　茶器揃青粒花車未使用保管品サイズ直径約13.5㎝（持ち手含）高さ約8.5㎝急須直径約8㎝高さ約4.5㎝湯呑直径約8.5㎝高さ約5㎝湯冷しグラス/カップ/酒器···急須、湯呑みグラス/カップ/酒器···急須、湯呑み切子/焼き物ブランド···九谷焼
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