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- 未使用 九谷焼 茶器揃 青粒 花車 急須 湯呑 7点セット
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商品詳細
九谷焼 茶器揃青粒花車未使用保管品サイズ直径約13.5㎝（持ち手含）高さ約8.5㎝急須直径約8㎝高さ約4.5㎝湯呑直径約8.5㎝高さ約5㎝湯冷しグラス/カップ/酒器···急須、湯呑みグラス/カップ/酒器···急須、湯呑み切子/焼き物ブランド···九谷焼
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