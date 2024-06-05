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高級【BAVARIA】金彩 デミタスカップ コーヒーカップ＆ソーサー
商品番号 C86001965153
商品名

高級【BAVARIA】金彩 デミタスカップ コーヒーカップ＆ソーサー
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◉即購入OKです。◉写真性能が低く、現物の方が綺麗です(--;◉4種のデミタスカップ出品中。並べてインテリアとしても素敵です♡敢えてバラバラに出品しました。おまとめ買い歓迎、値引きします^^ドイツ製BAVARIAババリアデミタスカップ　コーヒーカップ＆ソーサー小さくて軽い、めちゃくちゃ可愛いデミタスカップです(˃̵ᴗ˂̵)コレクター、またはご使用いただける方に♡○状態びびや欠けはありませんが年代物なため経年劣化等、中古品で完璧ではない事のご理解ご了承お願いいたします(^-^)○サイズ　素人計測・カップ高さ　約5cm口径　約7.8cm・ソーサー高さ　約1.5cm半径約11.5cm
http://narcologia.ru/goods/Lincoln844102.html
http://narcologia.ru/goods/Persia999788.html
http://narcologia.ru/goods/procurement87833.html
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