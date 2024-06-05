高級【BAVARIA】金彩 デミタスカップ コーヒーカップ＆ソーサー

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特集 コーヒーカップ｜ 選び方からおすすめの一品まで | ノリタケ食器 ... 特集 コーヒーカップ｜ 選び方からおすすめの一品まで | ノリタケ食器 ...

◉即購入OKです。◉写真性能が低く、現物の方が綺麗です(--;◉4種のデミタスカップ出品中。並べてインテリアとしても素敵です♡敢えてバラバラに出品しました。おまとめ買い歓迎、値引きします^^ドイツ製BAVARIAババリアデミタスカップ コーヒーカップ＆ソーサー小さくて軽い、めちゃくちゃ可愛いデミタスカップです(˃̵ᴗ˂̵)コレクター、またはご使用いただける方に♡○状態びびや欠けはありませんが年代物なため経年劣化等、中古品で完璧ではない事のご理解ご了承お願いいたします(^-^)○サイズ 素人計測・カップ高さ 約5cm口径 約7.8cm・ソーサー高さ 約1.5cm半径約11.5cm