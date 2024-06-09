JOURNALSTANDARDFURNITURE ガーデンソファ　セット売り

JOURNALSTANDARDFURNITUREジャーナルスタンダード コンプレッションガーデンソファソファカーキベージュセット売り※下記にご理解いただける方のみお取引お願い致しますその代わり、お安く出品しております・セット売りのみ・自宅で半年ほどの使用をしておりますので大きな傷汚れはありませんが、小さな汚れあり・カーキの左腕置き先端の空気？が完全にではありませんが抜けております・座る部分公式の写真のような膨らみはありません(しっかりした素材なので座りずらい等は個人的にはございません)



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