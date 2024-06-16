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- アンティーク調可愛いピンクトリプルソファロココ調プリンセス姫系ピンク3人掛け
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商品詳細
ヤマトのラクラク家財便で送らせて頂きます。福岡県からの発送でGランクの料金となります。↓ヤマト料金計算サイトです。https://form.008008.jp/mitumori/PKZI0100Action_doSearch.actionカラー···ピンクサイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）テイスト···姫系・フェミニン・ロマンチック2年程使用した物となります。状態中古品の為スレなど使用感があります。ソファーとオットマン共にえんぴつでの薄い落書きがあります。（画像7.8.9参照）クッションカバーのみ4枚あります。可能な限りクリーニングしてお渡しいたします。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral197332.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador591106.html
http://narcologia.ru/goods/influenza6293.html
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