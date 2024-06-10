NARUMI＊fine china・パーティセット・大皿1・ボウル1・小皿5・

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NARUMIのfinechinaシリーズのデザートパーティセットになりますグリーンを基調とした大柄のフラワーが穏やかで落ち着きある食卓に華を添えるお皿になります秋のフルーツ盛り合わせやデザートパーティに落ち着いて華やかなお色でいかがでしょうか♪画像は少し強めの深いお色になっていますが実物はもう少し淡いグリーンになっています大皿 直径 26cm 高さ 2cmサラダボウル（スレ傷と金彩剥がれあります） 直径19・5cm高さ 6・5cm小皿 直径 12・5cm高さ 1・5cm・専用箱はございませんので別箱にて発送予定です・こちらのセットは数回使用後に食器ボードにて保管しておりサラダボウルの内側のスレが強くみられ金彩も剥がれがあります自宅保管にご理解頂ける方セットでお揃えをお探しの方におすすめします♪