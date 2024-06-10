

千手観音 仏像 青銅 千手観音 仏像 青銅



千手観音 仏像 青銅 千手観音 仏像 青銅



千手観音 仏像 青銅 千手観音 仏像 青銅



千手観音 仏像 青銅 千手観音 仏像 青銅



千手観音 仏像 青銅 千手観音 仏像 青銅



千手観音 仏像 青銅 千手観音 仏像 青銅



千手観音 仏像 青銅 千手観音 仏像 青銅



千手観音 仏像 青銅 千手観音 仏像 青銅



千手観音 仏像 青銅 千手観音 仏像 青銅



千手観音 仏像 青銅 千手観音 仏像 青銅



千手観音 仏像 青銅 千手観音 仏像 青銅



千手観音 仏像 青銅 千手観音 仏像 青銅



千手観音 仏像 青銅 千手観音 仏像 青銅



千手観音 仏像 青銅 千手観音 仏像 青銅



千手観音 仏像 青銅 千手観音 仏像 青銅

千手観音像かなり古き物で錆も出ており、写真の通り状態は良くはありません。磨いて、錆を落とせば良い状態となると思いますこちらは骨董屋から購入した物となり、結構、高価な代物でした。引っ越しのため不要となりましたのでよろしくお願い致します。千手観音は、仏教の信仰対象である菩薩（ぼさつ）の一つです。観音菩薩は、仏教の教えによれば、慈悲と慈愛の象徴であり、人々の苦しみを救う存在とされています。千手観音は、観音菩薩が千本の手を持ち、それぞれの手に目がある姿で描かれることが特徴です。この多くの手と目は、無限の慈悲を表現しています。千手観音は、一人一人の救済に全力で取り組むと言われています。また、千手観音は日本の仏教において特に信仰されており、多くの寺院や神社において厚く崇拝されています。※値段交渉やご質問はコメントよりお待ちしております。