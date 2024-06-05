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商品詳細
構造···折り畳み型ホームエステの練習のため2回、短時間使いましたが傷や汚れなどは無いです。カラーはバニラカラーです！すぐに設営でき重宝しますし、持ち運びに便利です。木製の中では最軽量の12.5kgです。気軽に持ち運べる折りたたみエステベッド(ポータブルベッド)で、スタンダードモデルになっています。長さ185cm、幅70cmのゆったりしたサイズ、耐荷重も200kgある為安心して施術できます。折りたたみ時は非常にコンパクトになるため、サロンの省スペース化にも役立ちます。施術者に合わせて高さ調節も可能です。収納バッグも付属します！13000円で購入しました。#エステベッド#施術ベッド#エステサロン
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