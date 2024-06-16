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- ウォルナット天然木 2人掛けソファ 幅158cm
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商品詳細
ウォルナット天然木木フレームレザーソファラブ・2人掛けソファ幅158cm２年ほど使ってました。引っ越しますので出品します。１、2枚目の写真は本物です。色はブラウンとなります。黒の方はサイズ確認用のイメージです。楽天市場で新品だと¥164,800となります。テイスト...北欧
http://narcologia.ru/goods/moisture413169.html
http://narcologia.ru/goods/composite778554.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose856340.html
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