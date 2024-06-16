美品 最高級 エコーネス ストレスレス「エルドラド」3人掛けソファ 本革

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エコーネス ストレスレスソファー３人掛け | labiela.com

ノルウェーのエコーネス社製、「ストレスレス」シリーズのリクライニング3人掛けソファ「エルドラド」です。本革のシートはお好みに合わせて個別にリクライニングでき、体全体を包み込むようなホールド感のある上質な座り心地です。状態も良く、お探しの方いかがでしょうか。＜サイズ＞幅：2,100mm奥行き：820〜1,080mm高さ：860〜700mm座面の高さ450mm＜状態＞美観を損なう大きなダメージはない状態です。＜配送＞・家具専門の「ヤマトらくらく家財宅急便」で配送します。 配送員がお届け先のご希望のスペースに設置致します。・直接の引き取りも可能です。 埼玉県川口市、鹿浜橋インター最寄りになります。＝＝＝コメント中でも他の方は購入可能です。即決の方優先となりますので、ご了承ください。下記検索用になります。Karimoku飛騨産業キツツキ柏木工condehouseカンディハウスカリモク秋田木工天童木工マルニ木工IDC大塚家具アンティーククラシックビンテージヴィンテージイタリアイギリスアメリカカントリー伊勢丹高島屋楢三越ブルージュドマー二モダンカッシーナイデーコンランシボネBoconceptボーコンセプトアメリカビンテージTruckドレクセルdrexelアクタスジャーナルスタンダード無印良品unicokartellhhstyleミッドセンチュリー松本民芸北海道民芸民藝和モダン柳宗理家具蔵マスターウォール応接骨董古道具北欧IDEEペリアン長大作渡辺力ウェグナーセンプレメトロクスdesedeB\u0026Bリグナknollノールminottiミノッティデンマーク匠大塚HAYヘイ