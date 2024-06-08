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北欧 ソファー シンプル ファブリック
商品番号 C97078817609
商品名

北欧 ソファー シンプル ファブリック
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 19,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

北欧ソファーシンプルファブリックリビング13色2番　　基本(ウールホワイト)が参考になります。サイズ幅85cm奥行85cm高さ64cm座面高43cmシミ、汚れ、破れなどありません。薄暗く見える部分は全部光の陰影によるものです。ファブリック全面綺麗です。タバコ臭などもありません。ほぼ未使用です。テイスト···ミッドセンチュリーカラー···ホワイト主な張り地···布・ファブリック
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