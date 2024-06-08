北欧 ソファー シンプル ファブリック

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北欧ソファーシンプルファブリックリビング13色2番 基本(ウールホワイト)が参考になります。サイズ幅85cm奥行85cm高さ64cm座面高43cmシミ、汚れ、破れなどありません。薄暗く見える部分は全部光の陰影によるものです。ファブリック全面綺麗です。タバコ臭などもありません。ほぼ未使用です。テイスト···ミッドセンチュリーカラー···ホワイト主な張り地···布・ファブリック