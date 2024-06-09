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ウォーターヒヤシンス ラタンチェア
商品番号 C63839587507
商品名

ウォーターヒヤシンス ラタンチェア
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 7,544 円
在庫状況 あり

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商品詳細

凄く可愛いいです。引っ越しのため出品致します。座らずインテリアとして使用しました。自然素材を使用している商品ですので、個人差で元からダメージの様に見える箇所はあると思います。クッション部分は使用感あり。神経質な方はお断り致します。アジアン家具ウォーターヒヤシンス一人掛けローソファ寸法外寸：（幅）80×（奥行）80×（高）52cm背クッション：（幅）45×（高さ）45cm座クッション：（幅）45×（奥行）45cm材質ウォーターヒヤシンス、籐（ラタン）、クッション備考完成品※天然素材を使用している為、大きさ、重量、色味等には若干の個体差がございます。予めご了承ください。#ラタン#ラタン家具#bohostyle
http://narcologia.ru/goods/Adder794475.html
http://narcologia.ru/goods/assessor422903.html
http://narcologia.ru/goods/preference457138.html

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