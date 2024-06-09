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新品！エスゼットブロックプリント sz blockprints マルチカバー
商品番号 V10696884902
商品名

新品！エスゼットブロックプリント sz blockprints マルチカバー
ブランド名 ロンハーマン
特別価格 税込 18,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用タグ付！エスゼットブロックプリントszblockprintsマルチカバーソファカバーやラグ代わりなどにお使いいただけます。また、リバーシブルでお使いいただけます。※記載のサイズから多少の誤差、色ムラや滲み、色飛びなどの個体差がございます。また生産上ボタン裏にチャコペンの跡が付いている場合もございますが、ハンドメイドならではの特徴としてあらかじめご了承くださいませ。ご購入後のご質問はお控えくださいませ。完璧をお求めの方や神経質な方はお控えくださいませ。新品未使用品ですが自宅保管品にご理解ある方のみお願いいたします。出品に迷いがございますので突然削除する場合がございます。神経質な方や完璧をお求めの方はお控えくださいませ。コンパクトに折りたたみ発送いたしますのでたたみじわにはご容赦くださいませ。必ずプロフィールをご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/competitive419081.html
http://narcologia.ru/goods/reflector248264.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce851255.html
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